Erschreckende Details zum Mord an Nipsey Hussle (✝33). Der Täter soll den Rapper nicht gleich mit seinen ersten Schüssen getötet haben! Neue Informationen zum tragischen Mord an dem Musiker machen deutlich: Der Tatverdächtige, Eric Holder, könnte noch weiter auf Nipsey gefeuert haben, nachdem er bemerkt hatte, dass dieser noch am Leben war. Nipsey soll sogar noch einige Worte an seinen Mörder gerichtet haben, bevor dieser zu erneuten Schüssen ansetzte!

Wie TMZ berichtet, soll der mutmaßliche Täter vor dem Bekleidungsgeschäft des Rappers auf Nipsey zugegangen sein und zweimal auf ihn geschossen haben. Laut des Onlineportals soll der 33-Jährige nicht sofort tot gewesen sein, sondern noch einige kurze Sätze von sich gegeben haben: "Du hast mich erschossen, du hast mich gekriegt, mir geht’s gut." Als der Mörder die Worte gehört habe, soll er sich im Weggehen umgedreht und noch einmal mehrere Schüsse auf ihn gerichtet haben. Überwachungsvideos sollen diese Szenen beweisen.

Eric, der momentan wegen versuchten Mordes und des Besitzes einer Schusswaffe in Untersuchungshaft sitzt, gibt an, unschuldig zu sein. Nipseys Bruder Sammy habe ihn noch gesehen, bevor dieser seine letzten Atemzüge nahm, wie ihre Großmutter in einem Interview laut The Hollywood Gossip erklärte. Sie hoffe, dass ihr Enkel in seiner Musik weiterlebe. "Ich hoffe, diese jungen Leute verstehen die Botschaft und leben ein besseres Leben", sagte sie.

LAPD / MEGA Eric Holder, vermeintlicher Mörder von Nipsey Hussle

Getty Images Nipsey Hussle

MEGA Nipsey Hussle, Rapper

