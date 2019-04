Marc Terenzi (40) ist wieder auf dem Single-Markt! Nach drei gemeinsamen Jahren gehen der Sänger und seine Freundin Anja getrennte Wege. Dabei hatte das Paar doch noch große Pläne für die gemeinsame Zukunft. Erst kürzlich bezogen die zwei zusammen ein Wohnmobil. Ob die Beziehung letztendlich an der beengten Wohnsituation gescheitert ist? Der Musiker gab nun offiziell die Trennung bekannt – von Liebeskummer gibt es allerdings keine Spur.

Offenbar drifteten die Vorstellungen für ein gemeinsames Leben ziemlich auseinander. Anja hatte anscheinend den Wunsch, endlich sesshaft zu werden und sich auf die Zweisamkeit zu konzentrieren. Doch Marc hatte da ganz andere Pläne. "Sie hat mich als Rockstar kennengelernt und dann sollte ich mich ändern. So ist das immer mit den Frauen. Sie lernen einen Rockstar kennen und wollen dann, dass ich ein ruhiges Familienleben führe", erklärte er gegenüber Bild.

Tatsächlich träumte die Blondine wohl von einem schönen Eigenheim in ihrer Heimat Sachsen. "Sie will die Kleinstadt, ich will die Weltbühne. Sie möchte zu Hause sein, ich nicht", fasste der Ex-Stripper die Situation zusammen. Aus der gemeinsamen Zeit hat er nun seine ganz eigenen Schlüsse gezogen: "Rockstars sollten single bleiben." Er wolle sich jetzt Zeit für sich selbst nehmen.

Becher / WENN.com Marc Terenzi in Hamburg 2018

WENN.com Marc Terenzi mit seiner Freundin Anja

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi und seine Freundin Anja

