Er will als roter Teufel auch Hardcore-Fans der "Hellboy"-Comics überzeugen! David Harbour (44) war für manche auf den ersten Blick nicht gerade die naheliegendste Wahl für die Neuauflage der Comicverfilmung. Schließlich wurde der Nachfolger von Ron Perlman (68) als eher gemütlicher Stranger Things-Sheriff Jim Hopper einem größeren Publikum bekannt. Nun aber will David beweisen, dass in ihm ein echter Höllenkerl steckt. Für die Vorbereitung auf die Rolle griff der Hauptdarsteller zur Hantel, aber auch zu Schere und Kleber!

David musste für die Rolle des Dämonen natürlich ordentlich an Muskelmasse zulegen. Für den Schauspieler ging es aber vor allem darum, den Wurzeln von "Hellboy" gerecht zu werden. "Für mich war es wichtig, zurück zu den Comics zu gehen", sagte er in der Gesprächsreihe "Build Series" auf YouTube. Der 43-Jährige las zur Vorbereitung alle Comichefte des Verlags Dark Horse und sprach auch mit "Hellboy"-Schöpfer Mike Mignola.

David legte aber auch Hand an: Er schnitt aus den Comics Bilder aus, um die Körperhaltung und Mimik des Anti-Superhelden genauer studieren zu können. "Ich wollte es direkt aus den Comics übernehmen", erklärte er. "Hellboy – Call of Darkness" mit Milla Jovovich (43) und Ian McShane (76) kommt am 11. April 2019 in die deutschen Kinos.

SIPA PRESS / Actionpress David Harbour in seiner Rolle als Hellboy

Getty Images David Harbour, Schauspieler

Getty Images David Harbour, Schauspieler

