Diese News schockte vor einigen Stunden die Fan-Gemeinde von Marc Terenzi (40): Der Sänger gab bekannt, dass seine Freundin Anja und er von nun an getrennte Wege gehen. Nach über drei Jahren Beziehung glitt das Leben der beiden ziemlich auseinander, womit der Musiker nicht zurechtkam. Noch vor knapp einem Jahr klang das aber ganz anders: In einem Promiflash-Interview schwärmte Marc damals noch von der Liebe zu seiner Anja!

Im vergangenen Sommer traf Promiflash die beiden beim Christopher Street Day in Berlin. Damals konnte der Familienvater seine Gefühle für seine einstige Freundin nicht verstecken. "Momentan läuft bei uns alles perfekt, das ist fast kaum zu glauben. [...] Wir haben gar keinen Stress, wir haben Zeit und ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir eine große Zukunft haben werden", strahlte der Musiker im Interview bis über beide Ohren. Sogar von einem gemeinsamen Domizil auf einer Ranch hatte der 40-Jährige mit seiner Liebsten 2018 geträumt.

Doch diese Pläne werden Marc und Anja nicht mehr verwirklichen. In einem ziemlich gefassten Trennungs-Statement erklärte der Neu-Single gegenüber Bild, dass die beiden letztendlich unterschiedliche Zukunftspläne hatten. "Sie will die Kleinstadt, ich will die Weltbühne. Sie möchte zu Hause sein, ich nicht", gab Marc offen zu.

WENN.com Marc Terenzi mit seiner Freundin Anja

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi und seine Freundin Anja

Becher/WENN.com Marc Terenzi im März 2018

