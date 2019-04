Nun hat es auch Bald-Mama Amber Rose (35) erwischt – krasse Schwanger-Übelkeit! Nur wenige Frauen bleiben während einer Schwangerschaft davon verschont. Doch auch, wenn Übelkeit und Erbrechen als klassische Symptome in den frühen Stadien gelten, gibt es ebenso eine krankhafte Form, die Mutter und Kind ernsthaft in Gefahr bringen kann. Herzogin Kate (37) litt in der Zeit mit all ihren drei Baby im Bauch daran. Und nun hat offenbar auch eine weitere Prominente mit diesem Problem zu kämpfen.

Amber Rose, die erst kürzlich verkündet hatte, mit ihrem zweiten Kind schwanger zu sein, leidet offenbar ebenfalls unter Hyperemesis gravidarum, zu Deutsch "Unstillbarem Schwangerschaftserbrechen". Ein dem Model nahestehender Insider verriet TMZ, dass Amber, die gerade in der 13. Schwangerschaftswoche ist, in das Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles eingewiesen wurde. Die 35-Jährige habe unter schwerer Übelkeit gelitten und sogar an Gewicht verloren. Mit Infusionen ist Hyperemesis jedoch gut zu behandeln – wie Herzogin Kate beweist, die trotz dieses Problems ihre drei Kinder George (5), Charlotte (3) und Louis zur Welt brachte.

Auch Amber wird es daher mit hoher Wahrscheinlichkeit bald besser gehen, sodass sie zu ihren Lieben nach Hause zurückkehren kann. Gemeinsam mit ihrem Freund Alexander Edwards, mit dem sie seit vergangenem Herbst liiert ist, erwartet das Model einen kleinen Jungen.

Splash News Amber Rose in Los Angeles 2018

Anzeige

Gareth Cattermole/Getty Images Herzogin Kate bei den EE British Academy Film Awards 2019

Anzeige

Instagram / amberrose Model Amber Rose, April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de