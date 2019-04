Am Samstagabend strahlte ProSieben erstmals in Deutschland die umstrittene Michael Jackson-Doku "Leaving Neverland" aus. Darin offenbaren Wade Robson (36) und James Safechuck, wie sie der "King of Pop" im Kindesalter missbraucht haben soll. Besonders unter den treuen Fans des 2009 verstorbenen Megastars sorgen die Vorwürfe für Diskussionen. Nun werfen sie "Leaving Neverland"-Regisseur Dan Reed vor, die Abläufe verfälscht zu haben – wegen eines bestimmten Details.

Denn in der Dokumentation erklärt der heute 41-jährige James, dass er bis zu seinem 14. Lebensjahr von seinem Idol sexuell missbraucht wurde und das unter anderem in der "Neverland Ranch", dem Domizil des verstorbenen "King of Pop". Dabei zählt er auf schockierende Weise auf, wo er überall mit Michael "Sex gehabt" hätte und berichtet vom angeblichen Missbrauch an der "Neverland Zugstation". Fans stellen jedoch heraus, dass diese Zugstation erst existierte, als James schon 16 war. Doch der Regisseur entgegnet den Zweiflern auf Twitter: "Ja, es scheint keinen Zweifel zum Datum der Zugstation zu geben." Das Datum, das sie allerdings falsch im Kopf hätten, sei das Ende des Missbrauchs.

Denn wie Fotos beweisen würden, hätte James die "Neverland Ranch" auch nach seinem 14. Geburtstag besucht und der Missbrauch hätte seiner Schilderung nach bis in seine Teenagerzeit angedauert. Das bekräftigt der Regisseur in weiteren Tweets, in denen er auf die Anschuldigung des Jackson-Lagers reagiert.

