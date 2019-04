Lena Gercke (31) ist wieder frisch verliebt! Seit Mai 2018 war das Model nach der Trennung von Kilian Müller-Wohlfart Single. Vor wenigen Tagen postete die Moderatorin allerdings ein süßes Kuss-Bild von sich und ihrer neuen Liebe. Dustin Schöne heißt der Mann an der Seite der Laufsteg-Schönheit – dies verriet zumindest die Social Media-Verlinkung. Seitdem fragen sich Lenas Fans vor allem eine Sache: Wer ist der Mann, der die Traumfrau für sich gewinnen konnte?

Dustin Schöne verdient sein Geld als Werbefilm-Regisseur. Zu seinen Kunden zählen laut T-online namhafte Firmen wie Mercedes Benz und Absolut Vodka. Außerdem ist er Geschäftsführer der Saltwater Films GmbH & Co. KG, die ihren Sitz sowohl in Berlin als auch in Düsseldorf hat. In der Rheinmetropole studierte Dustin Betriebswirtschaft, danach arbeitete er zunächst von 2007 bis 2009 als Redakteur und machte sich schließlich als Regisseur selbstständig.

Wer die Instagram-Profile von Lena und Dustin vergleicht, kann vor allem drei Gemeinsamkeiten feststellen: Beide lieben offenbar Mode, Natur und Tiere. Dustin ist scheint ein leidenschaftlicher Angler zu sein. Immer wieder postete er auf seinem Profil Schnappschüsse von sich mit Fischen.

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und ein Labrador

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne in Rotterdam im Juli 2018

