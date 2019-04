Das Warten hat ein Ende! Lange wurde spekuliert, wer in der kommenden vierten Staffel von "The Crown" in die Rolle von Prinzessin Diana (✝36) schlüpfen wird. Nun steht es offiziell fest: Die Macher der Erfolgsserie haben die Darstellerin für Prinzessin Diana gefunden! Ihre Wahl dürfte allerdings einige Fans überraschen. Die Verantwortlichen setzen auf eine bisher unbekannte Nachwuchsschauspielerin: Emma Corrin wird Lady Diana Spencer in der neuesten Staffel des Netflix-Hits spielen.

Emma ist in der Filmwelt eher noch ein unbeschriebenes Blatt und deshalb auch in Deutschland weniger bekannt. Zuletzt drehte sie ihren ersten Spielfilm, das Comedy-Drama "Misbehaviour", an der Seite von Schauspielerin Keira Knightley (34). Bei "The Crown" mitwirken zu dürfen, sei "surreal", wie Emma in einer Mitteilung sagte, die sie auf Instagram teilte. Diana sei eine Ikone gewesen, deren Nachlass für die Welt heute noch wichtig und inspirierend sei. Wann die Fans allerdings in den Genuss der vierten Staffel kommen, steht noch nicht fest: Die Dreharbeiten sollen zwar noch in diesem Jahr starten, wann die Folgen über den Bildschirm flimmern, ist jedoch noch nicht bekannt.

"The Crown" stellt das Leben von Queen Elizabeth II. (92) dar. Die dritte Staffel der Serie, mit Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (45) als Nachfolgerin von Claire Foy (34) in der Rolle der britischen Queen, soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden. Die vierte Staffel soll in den späten 1970er- und 1980er-Jahren spielen.

