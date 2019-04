Da war wohl jemand ziemlich erstaunt! One Direction-Sänger Liam Payne (25) ist vor allem durch seine Musik und Hits wie "Strip That Down" bekannt geworden. Für ein Remake des Film-Klassikers "West Side Story" durfte sich der 25-Jährige vor Kurzem jedoch als Schauspieler versuchen und für eine begehrte Rolle vorspielen – vor niemand geringeren als Regie-Legende Steven Spielberg (72)! Nun hat der Musiker verraten: Bei der Audition ging es ganz schön wild zu!

Die eigentlich geheimen Umstände des Castings beschrieb der Brite im Gespräch mit Capital FM Breakfast folgendermaßen: "Es war ein bisschen so, wie in einem kalten Raum, da werde ich nicht lügen. Es war wie in einem großen Lagerhaus, in dem alles abgehängt ist." Plötzlich sei der hochdekorierte Regisseur regelrecht reingeplatzt und habe laut seinen Namen gerufen. Liam habe nur gedacht: "Ganz schön wild! Das ist das Verrückteste, das ich je in meinem Leben gemacht habe!"

Die Hollywood-Ikone sei letztendlich zwar sehr nett gewesen – die Rolle habe Liam aber leider trotzdem nicht bekommen: "Ich war unter den letzten fünf, worüber ich schon total happy war", so der Songwriter. Außerdem sei es die erste Audition gewesen, an der er je teilgenommen habe. "Und ich habe es geschafft, Steven Spielberg zu treffen, von daher war es trotzdem toll!"

Frazer Harrison / Staff Regisseur Steven Spielberg

Getty Images Liam Payne beim Nickelodeon SlimeFest in Chicago

Getty Images Liam Payne bei den Brit Awards 2019

