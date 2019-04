Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) stehen vor den Scherben ihrer Beziehung. Schon nach gut einem Jahr endet die Liaison des ehemaligen Bachelorette-Teilnehmers und der Ex-Bachelor-Kandidatin. Bereits seit Wochen soll es bei dem Rosen-Couple gekriselt haben, jetzt bestätigten beide das Liebes-Aus. Doch tatsächlich sei die Partnerschaft der beiden Reality-TV-Stars schon von Anfang an auf sandigem Grund gebaut gewesen: Johannes gestand jetzt, nach Yeliz noch mit anderen Frauen intim geworden zu sein.

In einem YouTube-Clip sprach das TV-Gesicht nun Klartext über die schwierigen Startbedingungen mit der schweigsamen Beauty. "Wir haben irgendwann im Nachhinein entschieden, dass wir am 26. April zusammengekommen sind. [...] Das war der Tag, an dem wir uns zum ersten Mal geküsst haben. [...] Danach war ich aber mit zwei anderen Mädels auf einem Boot und da ging es noch mal heiß her." Auch wenn die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell ein Paar waren, habe seine Aktion Yeliz sehr verletzt. Doch obwohl das für sie nie ganz einfach gewesen sei, habe sie ihm nie Untreue vorgeworfen.

Rückblickend habe ihre Verbindung also immer einen schweren Stand gehabt. "Das Ende unserer Beziehung war eigentlich schon am Anfang, denn für Yeliz war das ein Vertrauensmissbrauch", machte Johannes deutlich. Das habe seine Auserwählte jedoch immer runtergeschluckt und auch er selbst versuchte, seinen Fehltritt zu verdrängen. "Aber wie das immer so ist, wenn man sich kennenlernt, sagt man ja auch nicht: Ich habe am Anfang schon mal gecheatet", gab sich Johannes selbstkritisch.

action press Johannes Haller und Yeliz Koc 2018 auf Mallorca

Schürmann, Sascha Johannes Haller 2018 in Köln

Starpress/WENN.com Johannes Haller und Yeliz Koc auf Mallorca

