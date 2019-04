Er hat die Lizenz zum Töten – und das schon ziemlich lange! Daniel Craig (51) ist der insgesamt sechste Schauspieler, der in der Rolle des wohl berühmtesten Geheimagenten der Welt zu sehen ist: James Bond! Doch nicht nur das – in dieser Woche wird der Sohn eines Stahlarbeiters einen seit knapp 34 Jahren bestehenden Rekord knacken: Keiner hat den Bond-Darsteller bisher länger verkörpert als er!

Wie Daily Mail berichtet, verkörpert der 51-Jährige seit unfassbaren 4.527 Tagen die Rolle des legendären Leinwand-Helden. Damit überholt der in Chester geborene Kinostar den bisherigen Rekordhalter Roger Moore (✝89), der es auf exakt 4.526 Tage als Spion im Dienste ihrer Majestät gebracht hat. Diesen Rekord verliert der Bond-Held der 70er- und 80er-Jahre somit an Daniel, einen anderen behält er jedoch weiterhin: Roger Moore hat James Bond noch immer in den meisten Filmen dargestellt, nämlich in insgesamt sieben Episoden. Der Ehemann von Rachel Weisz (49) arbeitet aktuell "erst" an seinem fünften Agenten-Abenteuer.

Es scheint jedoch nahezu ausgeschlossen zu sein, dass Daniel sich auch diesen Rekord noch holen wird: Bereits nach seinem letzten Auftritt in "Spectre" sprach er davon, sich eher die Pulsadern aufschneiden zu wollen, als noch einmal James Bond zu spielen. Die neueste und fünfte Bond-Erfahrung des Briten dürfte somit endgültig sein letzter Auftritt als 007-Agent sein.

