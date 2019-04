Amber Rose (35) hat nach ihrer Beziehung mit Kanye West (41) und ihrer Ehe mit Wiz Khalifa (31) die große Liebe gefunden. Gemeinsam mit dem Def-Jam-VP Alexander "AE" Edwards erwartet das US-Model sein zweites Kind – Sohn Sebastian, aus ihrer Ehe mit Wiz, soll einen Bruder bekommen, wie AE via Social-Media verriet. Steht jetzt auch eine Hochzeit an? Amber zumindest soll bis über beide Ohren verliebt sein.

Die werdende Mutter scheint in AE ihr großes Glück gefunden zu haben, wie eine Quelle aus ihrem Umfeld gegenüber HollywoodLife verriet: "Amber war gar nicht auf der Suche nach Liebe, als sie AE das erste Mal traf, aber jetzt weiß sie, dass sie den Mann gefunden hat, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen will", so der Insider. "Amber kann sich definitiv vorstellen, AE eines Tages zu heiraten, und sie kann nicht glauben, wie viel Glück sie hatte, ihn zu treffen." Dabei soll Amber anfangs eher vorsichtig gewesen sein. "Aber AE war für Amber da, egal worum es ging und jetzt hat sie sich ihm geöffnet und kann in seiner Nähe absolut sie selbst sein."

Das Baby hat die Beziehung offenbar zusätzlich gefestigt: "Sie fühlt sich ihm näher als das in jeder anderen Beziehung der Fall war, und wenn eines Tages der richtige Zeitpunkt kommt, würde sie liebend gern ihre Familie offiziell machen." Meint ihr, Amber und Alexander heiraten? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

MEGA A.E. und Amber Rose gemeinsam in Miami, Oktober 2018

Instagram / amberrose Amber Rose bei dem Coachella-Festival 2018

Instagram / amberrose Amber Rose und Rapper A.E. im Oktober 2018

