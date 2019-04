Stefanie Giesinger (22) und ihr Marcus Butler (27) gehen bereits seit fast drei Jahren durch dick und dünn. Auf ihren Social-Media-Profilen halten die beiden ihre Fans mit einigen Einblicken aus ihrem Leben auf dem Laufenden und teilen gerne Momente der Zweisamkeit oder vom roten Teppich. Erst kürzlich plauderte die einstige Germany's next Topmodel-Siegerin ein intimes Beziehungsdetail aus – Steffi hat ihren Marcus damals nämlich ziemlich um den Finger gewickelt!

2016 lernte die Beauty ihren heutigen Freund auf der amfAR-Gala in Cannes kennen. In der YouTube-Reihe Let's Face Reality erzählte die 22-Jährige jetzt, wie ihr Marcus verfallen ist. "Ich war ein bisschen wie Cinderella gekleidet und ich habe mich sehr schön gefühlt. Ja, ich glaube, ich habe ihn an diesem Abend um den Finger gewickelt", gab das Model grinsend zu. Dass der Brite ihr absoluter Traumprinz ist, machte sie mehr als deutlich: "Ich bin einfach mega-happy!"

Gefunkt hat es bei den beiden Turteltauben aber nicht auf Anhieb. Im Podcast Lower Your Expectations with Marcus Butler erklärte das Paar erst kürzlich, dass Marcus' Buddy Louise Pentland versucht habe, die beiden zu verkuppeln, doch erst beim Show-Act des Abends ist der Funke endgültig übergesprungen. "Er kam zu mir und sagte: Magst du Katy Perry (34)?", erinnerte sich Steffi an die Zeit zurück.

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger auf der amfAR-Gala

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger im Januar 2019

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger im Thailand-Urlaub

