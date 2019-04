Jetzt spricht sie endlich Klartext! Seit Längerem wird wild gemunkelt, ob Gigi Hadid (23) den Ex von Selena Gomez (26) datet. Samuel Krost ist der Gründer der Modemarke Krost und wurde Ende März zusammen mit dem 23-jährigen Model gesehen. Und obwohl es noch kein offizielles Statement zu ihrer Beziehung mit Zayn Malik (26) gibt, kocht die Gerüchteküche! Jetzt äußert sich Gigi selbst zu den Spekulationen.

Die Laufstegschönheit will mit einem Twitter-Post die Sache klarstellen: "Wenn ihr Magazine weiterhin diese Bulls**t-Schlagzeilen jedes Mal schreibt, wenn ich mit einem männlichen Freund unterwegs bin, wird es eine Menge unnötiges Durcheinander geben." Doch ihre Follower scheinen von ihr lieber ein Statement zu Zayn hören zu wollen. Einer schreibt: "Ich finde es gut, dass du mit diesen Bulls**t-Schlagzeilen aufräumst, die niemand gelesen hat, aber was ist mit den Bulls**t-Schlagzeilen, die einiges an Hass für eine 'wichtige und dir nahestehende Person' verursacht haben und seine psychische Gesundheit wie einen Witz und ein Problem für dich darstellten. Wie wäre es, darüber zu sprechen?"

Der Follower bezieht sich dabei auf Berichte, in denen es heißt, Gigi habe sich von Zayn wegen seiner vielen Probleme getrennt. Wenig später wurden die beiden wieder zusammen gesehen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich das Paar nach einer Trennung wieder zusammenrauft. Die zwei führen seit Jahren eine On-Off-Beziehung.

Getty Images Gigi Hadid, Model

Anzeige

Larry Busacca / Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid bei der Met Gala 2016

Anzeige

Pascal Le Segretain/Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de