Die Musikwelt trauert noch immer! Am 31. März wurde Nipsey Hussle (✝33) vor seinem Bekleidungsgeschäft in Los Angeles mit mehreren Schüssen getötet. Nicht nur seine Fans und Angehörigen nehmen Abschied von dem Rapper, auch Kanye West (41) ließ es sich nicht nehmen, bei einem Sonntagskonzert, bei dem auch seine Tochter North einen Auftritt hatte, seinem Kollegen die letzte Ehre zu erweisen: In seiner neu gegründeten Kirche zollte Kanye Nipsey Tribut.

Gerade als ihr Vater gemeinsam mit einem Chor Stevie Wonders (68) Hit “As” performte, trat North auf die Bühne, schnappte sich ein Mikrofon und sang und tanzte zu den Klängen des Songs. Kurz darauf verlangsamte sich der musikalische Gottesdienst und Kanye nahm sich Zeit, um mit einer Audioaufnahme von der Stimme des Rappers an Nipsey zu erinnern, wie Daily Mail berichtet. Die Stimme dröhnte durch die Lautsprecher: “Bleibt alle konzentriert, arbeitet hart und glaubt an euch selbst.” Nipsey wurde im Alter von nur 33 Jahren ermordet.

Kanyes Ehefrau, Kim Kardashian (38), sprach kürzlich in einem Interview über die neu gegründete Kirche ihres Liebsten. Dem Magazin Elle erzählte sie: “Es ist, um ehrlich zu sein, eher eine Art heilende Erfahrung für meinen Mann. Es geht um Musik.” Zwar glaube Kanye an Jesus und während der Messen herrsche eine christliche Atmosphäre, “aber es gibt keine Predigt. Es ist eine rein spirituelle christliche Erfahrung”, erklärte die Reality-Queen.

