Taylor Swift (29) engagiert sich! In der Vergangenheit hat sich die Sängerin in Sachen Politik und Gesellschaft eher zurückgehalten – und das, obwohl sie durch ihren Erfolg eine sehr große Plattform hat, um viele Personen zu erreichen. Immer wieder hat das auch Kritik vonseiten der Öffentlichkeit hervorgerufen. Doch jetzt prescht sie vor: Taylor hat 113.000 Dollar an ein Gleichstellungsprojekt gespendet!

Mit ihrer Spende an das "Tennessee Equality Project" macht Taylor vor allem eines klar: Sie setzt sich für die Rechte von allen Mitgliedern der Gesellschaft ein. Das Projekt unterstützt besonders die Gleichstellung der LGBTQ-Community in dem US-amerikanischen Bundesstaat. "Ich bin so inspiriert von eurer Arbeit", schreibt die 29-Jährige in einer Nachricht an die Organisation, die auf der Facebook-Seite des Projekts veröffentlicht wurde. Sie sei "dankbar" für die wertvolle Arbeit der Mitarbeiter und möchte diese deshalb finanziell unterstützen.

Die Rechte der LGBTQ-Community in Tennessee stehen aktuell von staatlicher Seite aus unter Beschuss. Wie NBC News berichtet, wurden mehrere Gesetze eingeführt, die einige Rechte der Community beschneiden. So soll etwa die Eheschließung von homosexuellen Partnern wieder verboten werden und Transgender sollen sich etwa in Umkleidekabinen nicht mehr umziehen dürfen.

