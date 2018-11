Ist die Liebes-Krise von Bauer Josef und seiner Narumol endgültig überstanden? Erst Ende Oktober hatte die Bauer sucht Frau-Kultkandidatin in einem Interview gestanden, schon mehrfach über eine Trennung von ihrem Landwirt nachgedacht zu haben. Für ihre gemeinsame Tochter Jorafina und vor allem ihrer Liebe wegen raufte sich das Promipaar aber immer wieder zusammen. Nun bewies Narumol mit einem emotionalen Post einmal mehr, dass sie und Josef so schnell nichts auseinander bringen kann!

Zum Geburtstag ihres Mannes verfasste Narumol auf Facebook vor wenigen Tagen einen unfassbar süßen Liebesbrief. "Mein Schatz, wir haben unsere Liebe mit vielen Zutaten zusammengemischt. Zusammen schaffen wir alles und ich freue mich, mit dir zusammen durchs Leben zu gehen!" Dazu teilte sie nicht nur ein niedliches Bild vom Bauern mit ihrem Töchterchen, sondern präsentierte außerdem stolz ein Foto ihrer selbstgemachten Geburtstagstorte in Herzform.

Schon im Gespräch mit Das neue Blatt hatte Josef verraten, dass das Paar trotz mancher Krisen einfach nicht ohneeinander könne: "Wenn der Haussegen mal richtig schief hängt, dann schlafen wir halt getrennt: die Mädels im Holzhaus, ich im Bauernhof. Spätestens am Morgen danach vermissen wir uns wieder", hatte er damals erklärt. So schnell wird das Bauern-Duo also mit Sicherheit nicht seine Ehe aufgeben!

MG RTL D Narumol, Jorafina und Josef bei "Bauer sucht Frau"

Facebook / Narumol Narumols Geburtstagstorte für Bauer Josef

Bauer sucht Frau – Endlich Urlaub, RTL Narumol, Bauer Josef und Jorafina in Bangkok

