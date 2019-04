Wer tanzt sich in die Top Ten? In dieser Woche müssen die verbliebenen elf Kandidatinnen bei Germany's next Topmodel Rhythmus beweisen, um den Sprung in die nächste Runde zu schaffen. Unter dem Motto "Saturday Night Fever" müssen die Mädchen eine Choreo einstudieren, die es offenbar in sich hat – zeitweise scheint die Tanz-Challenge die Emotionen in der Model-Villa regelrecht überkochen zu lassen. Doch wer wird am Ende die Nerven behalten und Heidi Klum (45) überzeugen können?

Gemeinsam mit Gast-Juror Thomas Hayo stellt Modelmama Heidi in dieser Woche das tänzerische Können ihrer Mädchen auf die Probe – eine ganz neue Herausforderung für die jungen Laufstegschönheiten. Doch damit nicht genug: Zusätzlich darf dieses Mal jede Kandidatin eine ihrer Kontrahentinnen nennen, die ihrer Meinung nach aus dem Wettbewerb fliegen sollte. Ob sich Heidi von einer einstimmigen Entscheidung der Models am Ende beeinflussen lassen wird?

Zuletzt stand Nachwuchsmodel Lena noch auf der Liste der Wackelkandidatinnen – obwohl sie zu Beginn noch eine von Heidis Favoritinnen war. Ob sie ihren Vorsatz halten und tatsächlich alles geben wird, um in die Top Ten einzuziehen, wird sich heute Abend zeigen. Was meint ihr, wer in dieser Woche seine Sachen packen und nach Hause fliegen muss? Stimmt ab!

Getty Images Thomas Hayo im Januar 2019 in Berlin

Instagram / lenalswk Lena, TV-Sternchen

Getty Images Heidi Klum, 2018

Wer bekommt diese Woche kein Foto von Heidi? Vanessa Tatjana Simone Sarah Lena Julia Caro Sayana Theresia Alicija Cäcilia Abstimmen Ergebnis anzeigen



