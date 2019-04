Heute geht es bei Germany's next Topmodel um den Einzug in die Top 10! Welche Grazie muss die Castingshow wohl verlassen? Momentan befinden sich noch elf Nachwuchsmodels im Rennen. Heidi Klum (45) hat sich dieses Jahr etwas Besonderes einfallen lassen. Erstmals in der Geschichte der Sendung entscheidet die Model-Mama nicht alleine, wer den Sprung unter die besten Zehn schafft – die Mädchen selbst haben ein Mitspracherecht!

Ein am Mittwoch veröffentlichter Pro Sieben-Teaser bietet vorab einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer erwartet. "Morgen muss jedes Mädchen vor der Entscheidung Heidi sagen, welches Mädchen sie nicht in der Top 10 sieht. Das heißt, jede von uns muss quasi ein Mädchen rauswählen", erklärt Vanessa in dem Clip.

Küken Lena weiß auch schon, auf wen ihre Wahl fallen wird: "Sie ist eine falsche Person. Sie hat uns bis jetzt nur angelogen. Sie ist vor der Kamera ein liebes Mädchen. In der Villa ist sie aber ein ganz anderer Mensch." Eine Anspielung auf Simone, die bei der Mehrheit der Teilnehmerinnen schon längst den Drama-Queen-Stempel trägt?

Instagram / simii_kowalski GNTM-Kandidatin Simone

Anzeige

Instagram / lenalswk GNTM-Kandidatin Lena

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa, GNTM-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de