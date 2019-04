Wer schafft es in die Top Ten? Am kommenden Donnerstag kämpfen elf Mädchen um den Einzug in die nächste Runde von Germany's next Topmodel. Erste Einblicke in die nächste Folge gibt es bereits und so wurde zum Beispiel schon das Geheimnis gelüftet, wer der nächste Gastjuror sein wird: Es ist kein Geringerer als GNTM-Urgestein Thomas Hayo! Vor ihm müssen sich die Kandidatinnen in einer Tanz-Challenge beweisen. Doch kommt es dabei zu einer Eskalation?

In der ProSieben-Preview zur zehnten Folge wird nämlich ein weiterer Eklat angeteasert. Während die Mädels in Anlehnung an den Film "Saturday Night Fever" eine Choreo einstudieren müssen, kochen wohl die Emotionen über. Nach einer noch nicht gezeigten Aktion einer Teilnehmerin schaut man in ungläubige Gesichter: "Ich bin echt entsetzt – wie kann man so was machen?", äußert sich Theresia. Und Sayana ist sich sicher: "Auf jeden Fall wird es ein Gespräch in der Villa geben." Um welches Mädel es dabei wohl geht?

Dabei herrscht in der Villa ohnehin schon dicke Luft: Die Nachwuchs-Models beschweren sich über die lästigen Macken ihrer Konkurrentinnen. Besonders, wenn sich einige der Mädchen nachts von den anstrengenden Tagen erholen wollen, werden sie von anderen gestört – sei es durch nächtliches Trampeln oder auch Schnarchen. "Man muss schon ein bisschen mehr aufeinander achten, aber bei so vielen Mädchen ist das immer schwierig", findet Simone.

Instagram / theresiafischer GNTM-Kandidatin Theresia

Anzeige

Instagram / _r.say_ Sayana, Model

Anzeige

WENN.com Thomas Hayo, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de