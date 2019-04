Die aktuelle Germany's next Topmodel-Staffel geht am Donnerstag bereits in die zehnte Runde! Das bedeutet, dass die Mädels schon eine ganze Weile aufeinander hocken. So konnten die Nachwuchs-Models bei ihren Mitstreiterinnen auch schon die eine oder andere lästige Angewohnheit feststellen. Das Schnarchen und nächtliche Trampeln bringt sogar einige um ihren Schönheitsschlaf. Doch nicht nur die Girls müssen sich in der Villa miteinander arrangieren. Auch eine Nanny lebt mit ihnen zusammen!

Daniel passt auf die zum Teil noch minderjährigen Kandidatinnen auf, während sie in der Villa sind. Aber nicht nur das: Der 31-Jährige wohnt auch bei ihnen! Zwar hat er seinen eigenen Schlafbereich, doch die Küche muss er mit den Beautys teilen. Mit den Sauberkeitsstandards kommt der Lehramtsstudent in den geteilten Wohnbereichen allerdings nicht zurecht: "Es ist ekelhaft. Ich merke auch wirklich, ich versuche so wenig Zeit wie möglich in der Küche zu verbringen", schildert er im Interview mit red.

Umso dankbarer war Daniel, als Model-Mama Heidi Klum (45) der Villa einen Besuch abstattete: "Das war wirklich Wahnsinn. Da haben sie alle panisch geputzt und aufgeräumt", erzählt er lachend. So sauber sei es das letzte Mal am Tag des Einzuges gewesen. "Ich hab mich auch ein bisschen geärgert, weil Heidi hätte das sicher gerne mal sehen wollen, wie es wirklich aussieht", gibt er zu.

Splash News Heidi Klum, Cäcilia und Vanessa bei der amfAR-Gala 2019

Instagram / tam__win "Germany's next Topmodel"-Nanny Daniel

Instagram / tam__win "Germany's next Topmodel"-Nanny Daniel

