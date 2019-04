Da waren es nur noch zehn! Schon seit Anfang Februar ist die 14. Staffel von Germany's next Topmodel im TV zu sehen. Von anfangs 50 Kandidatinnen kämpfen inzwischen nur noch zehn um den Einzug in das legendäre Finale der Modelshow. Denn – wie passend – in der heutigen zehnten Folge kürte Heidi Klum (45) ihre Top Ten. Doch für ein Mädchen reichte es am Ende nicht: Publikumsliebling Theresia Fischer bekam kein Foto der Modelmama!

In der "Saturday Night Fever"-Edition mit Gastjuror Thomas Hayo konnten sich Theresia und Mitstreiterin Lena im Laufe der Episode am wenigsten beweisen. Sie mussten wackeln. Obwohl Letztere schon häufiger durch ihre im Gegensatz zu den anderen Mädels schlechtere Leistung herausstach, fiel Heidis Exit-Entscheidung am Ende der Show-Ausgabe auf Theresia.

Schon zuvor spricht das Model mit Promiflash über einen womöglich drohenden Rausschmiss. "Ich glaube, wenn ich jetzt den elften Platz belegen würde, würde ich schon sehr traurig sein, weil es einfach so ist: Ich habe einen Job gehabt bis jetzt, ich habe bisher noch nie gewackelt, ich habe immer eine solide Leistung gebracht", gibt sie ehrlich zu. Vor dem elften Platz konnte es die Hamburgerin aber nicht bewahren.

