Das Geheimnis ist gelüftet! So gut wie nie sieht man Anna Wintour (69) ohne ihre dunkle XXL-Sonnenbrille. Diese ist – neben ihrem ikonischen Bob – so etwas wie ihr Markenzeichen. Doch selbst wenn es dunkel ist oder die berühmte Vogue-Chefredakteurin auf Persönlichkeiten wie Queen Elizabeth II. (92) trifft, trägt sie das Accessoire. Nun aber hat sie selbst Licht ins Dunkel gebracht und erklärt, warum man sie fast nie ohne auf der Nase antrifft.

“Die Brille hilft mir, wenn ich müde oder abgespannt aussehe”, erklärte die Journalistin im Gespräch mit dem US-Sender CNN. Zudem sei das Accessoire ziemlich praktisch. “Man kann verhindern, dass die Leute erkennen, worüber man nachdenkt”, offenbarte sie außerdem – eine Art Selbstschutz also. An dem Tag des Interviews hätte sie zudem an den Folgen einer Augen-OP gelitten und die Brille aus diesem Grund getragen.

Auch bei dem Styling von Angela Merkel (64) scheint Anna ganz genau hingeschaut zu haben. Für die Bundeskanzlerin fand sie vor Kurzem nur lobende Worte. Sie bezeichnete den Stil der Politikerin gegenüber dem Zeit-Magazin als “sehr authentisch” und “wiedererkennbar”. Die Kanzlerin scheine nicht zu versuchen, sich zu verstellen. Das tut Anna auch nicht – und bleibt ihrer Sonnenbrille seit jeher treu.

Getty Images Anna Wintour, Vogue-Chefredakteurin

Anzeige

Getty Images Anna Wintour bei den Ellie Awards 2019

Anzeige

Getty Images Angela Merkel beim 70. Geburtstag des Bundeslands Nordrhein-Westfalen 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de