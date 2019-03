Der Teufel … mag Merkel! Seit 31 Jahren beeinflusst die Chefredakteurin der amerikanischen Vogue die Modewelt. Das Buch und der Film "Der Teufel trägt Prada" drehen sich um Geschichten, die eine Ex-Mitarbeiterin mit Anna Wintour (69) erlebt haben will. Der Ruf der gefürchteten Journalistin eilt ihr voraus. Und doch hat sie warme Worte, nämlich für Bundeskanzlerin Angela Merkel (64). Die Britin zeigte sich jetzt begeistert von ihrem Look.

Besonders ihre Hosenanzüge seien "sehr authentisch", lobte die Mode-Expertin im Gespräch mit dem Zeit-Magazin. "Ich bin froh, dass sie diesen wiedererkennbaren Stil hat", erklärte die Bob-Trägerin außerdem. Damit wirke die Politikerin, die erst im Dezember vergangenen Jahres zum achten Mal in Folge zur mächtigsten Frau der Welt gewählt wurde, wie jemand, der wisse, wer er ist. "Ich habe nicht den Eindruck, dass sie versucht, sich zu verstellen. Dafür bewundere ich sie", resümiert die 69-Jährige schließlich.

Von Promis wie Kim Kardashian (38) hingegen zeigte sich die Fashionista weniger begeistert. "Ich persönlich bewundere, wie sie in ihrem Kleidungsstil etwas minimaler und ein bisschen bedeckter geworden ist", sagte sie vor wenigen Tagen diplomatisch im Rahmen ihrer YouTube-Fragereihe "Go Ask Anna".

Pascal Le Segretain / Getty Images Anna Wintour bei der Pariser Fashion-Week 2017

Getty Images Angela Merkel beim 70. Geburtstag des Bundeslands Nordrhein-Westfalen 2016

Getty Images Kim Kardashian, Anna Wintour und Kanye West bei der New York Fashion Week 2015

