Für Lukas Rieger (19) war Let's Dance am vergangenen Freitag vorbei! Der Sänger konnte die Zuschauer mit seinem Quickstepp nicht überzeugen und wurde mit seiner Tanzpartnerin Katja Kalugina (25) aus dem Wettbewerb gewählt. Das Aus traf den 19-Jährigen völlig unerwartet. Der Schock saß tief und machte ihn tatsächlich sehr traurig. Auch wenn er nun selbst nicht mehr die Chance auf den Sieg hat – welchen Kandidaten würde er am liebsten als Gewinner sehen?

Lukas' klarer Favorit sei Benjamin Piwko (39). "Er ist ein sehr toller Mensch, er hat auch eine sehr besondere Geschichte zu erzählen", verrät der Lukas im Promiflash-Interview. Natürliche drücke er allen Promis die Daumen, doch mit dem gehörlosen Schauspieler fiebere er ganz besonders mit: "Ich glaube, ich gönne ihm den Sieg mehr als mir selber", gibt er sogar zu.

An seinem letzten Abend in der Tanz-Show hatte Lukas sogar Tränen in den Augen – aber wie geht es ihm jetzt? "Verdaut ist es langsam schon, aber ich bin noch sehr enttäuscht und traurig darüber", enthüllt er. Aber das Leben gehe schließlich weiter und es würden trotzdem viele Pläne und Aufgaben auf ihn warten.

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko, "Let's Dance"-Duo

Anzeige

Bieber, Tamara Lukas Rieger und Benjamin Piwko, "Let's Dance"-Kandidaten 2019

Anzeige

Thomas Burg/ActionPress Lukas Rieger und Katja Kalugina nach ihrem "Let's Dance"-Exit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de