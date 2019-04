Am Freitag war seine Let's Dance-Reise überraschend vorbei: Lukas Rieger (19) gehört ab sofort nicht mehr zur Promi-Riege, die um den Titel "Dancing Star 2019" konkurriert. Mit 16 Jurypunkten für seinen Quickstep fuhr der Sänger zwar nicht die schlechteste Bewertung des Abends ein, bekam aber offenbar zu wenig Anrufe der Zuschauer. Dass er nun nicht mehr mittanzen darf, nimmt den Teenie-Schwarm ganz schön mit: Im Promiflash-Interview nach dem Exit findet Lukas kaum Worte!

Direkt nach der Verkündung sei er sehr traurig, offenbarte der 19-Jährige – immerhin hätten er und Profi-Partnerin Katja Kalugina (25) den Auftritt nicht vermasselt, sondern ihr Bestes gegeben. "Das ist voll krass, weil man schon so geplant hat: Am Sonntag zum Training und dann geht's wieder zum Tanzen, dann haben wir den nächsten Tanz. Aber man ist jetzt einfach geschockt und traurig und man möchte einfach alles zurückspulen, um was besser zu machen", rekapitulierte Lukas mit Tränen in den Augen im Gespräch mit Promiflash. Ihm sei zwar klar gewesen, dass seine Performance nicht so wie die vorigen gewesen war, dennoch kam der Abschied überraschend für Lukas. "Ja, du verstehst es noch gar nicht", bemerkte auch Katja an seiner Seite.

Trotz der Enttäuschung sieht der tanzbegeisterte Musiker aber auch das Positive. "Es war sehr schön, Katja hat mir so viel beigebracht. Ich hätte noch sehr gern mehr von ihr gelernt", lobte er seine Trainerin ein wenig wehmütig, aber stolz. Wart ihr von Lukas' "Let's Dance"-Aus auch so überrascht? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Lukas Rieger und Katja Kalugina

Getty Images Katja Kalugina und Lukas Rieger bei der ersten "Let's Dance"-Show

Getty Images Katja Kalugina und Lukas Rieger bei "Let's Dance"

