Schockmoment für Scarlett Johansson (34)! Die Schauspielerin ist gerade mit einigen Hollywood-Kollegen auf großer Promotour für ihren kommenden Streifen “Avengers: Endgame”. Nach einem lustigen Auftritt mit Robert Downey Jr., Chris Hemsworth (35) und Paul Rudd (50) in der Show von Talkshowmaster Jimmy Kimmel (51) wurde es für die Leinwandschönheit allerdings unheimlich: Sie soll von Paparazzi verfolgt worden sein. Um sich gegen die Fotografen zu wehren, suchte Scarlett sogar die Polizei auf.

In einem Statement, das People vorliegt, soll der “Avengers”-Star den Fotografen vorgeworfen haben, “sie würden immer mehr und immer gefährlichere Schritte unternehmen, um die Leute zu verfolgen, die sie fotografieren”. Die 34-Jährige erklärte weiter, dass ihr “fünf Autos voll mit Männern und verdunkelten Fenstern” in Los Angeles gefolgt wären. Die Beamten stellten gegenüber The Hollywood Reporter klar, dass Scarlett nicht selbst gefahren sei, aber alle drei Insassen sich unsicher gefühlt hätten – sie sei daraufhin zur Polizei gegangen. Die hätte jedoch nichts unternommen. Trotzdem habe es die “Lucy”-Darstellerin sicher nach Hause geschafft.

In ihrem emotionalen Schreiben habe Scarlett unter anderem auch auf den tragischen Tod von Prinzessin Diana (✝36), die in der Unfallnacht im August 1997 von Fotografen verfolgt wurde, verwiesen. “Bis Paparazzi nicht per Gesetz als kriminelle Stalker gelten, die sie sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis jemand ernsthaft verletzt wird oder stirbt wie Prinzessin Diana”, soll sie erklärt haben.

Craig Barritt/GettyImages Scarlett Johansson bei der amfAR-Gala 2017

Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin

ActionPress Prinzessin Diana bei einem Staatsbesuch in Brisbane, 1983

