Hailey Bieber (22) mag es bekanntlich natürlich. Ein leichtes Make-up, die Haare sorgfältig zusammengebunden und schon kann es losgehen. Für ihre markanten Gesichtszüge und makellose Haut wird die Blondine am laufenden Band bewundert. Diese Augenweide kommt aber scheinbar nicht einfach irgendwo her. Selbst bei der Pflege setzt sie offenbar auf so natürliche Inhaltsstoffe wie möglich: Sie benutzt eine Tagescreme mit ihrem eigenen Blut!

Hailey setzt auf Natürlichkeit, wie sie im Interview mit Marie Claire verrät, aber ganz ohne einen Schuss Extravaganz geht es dann scheinbar doch nicht. So schwört die Frau von Popstar Justin Bieber (25) auf die Feuchtigkeitscreme einer deutschen Ärztin, die unter Verwendung ihres eigenen Blutes entwickelt wurde. "Meine Haut ist sehr sensibel und ich bin daher auch kein Fan von Extraktionen…", erklärt Hailey und verweist auf ihre "Blut-Creme", die sie sich auch nie mit jemandem teilen müsse. Ehemann Justin und sie würden zwar das Shampoo, aber niemals die Gesichtspflege teilen. "Ich denke nicht, dass er etwas, das meinem Körper hergestellt wurde, auf sich selbst verteilen will."

Als Kind, erzählt Hailey, sei ihre Mutter in Sachen Schönheit ihre "Muse" gewesen, aber auch von ihrer Oma habe sie sich Tipps geholt: "Beide sehen jünger aus als sie sind und haben eine wirklich schöne Haut". Heute, mit 22, wisse sie: "Weniger ist mehr, wenn es ums Make-up geht."

Getty Images Hailey Bieber beim Cannes Film Festival 2018

Getty Images Justin und Hailey Bieber 2018 in New York

Getty Images Hailey Bieber in Las Vegas

