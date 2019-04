Eine Liebe wie aus einem Märchenbuch: Die bürgerliche Schönheit heiratet den charmanten Prinzen. Und genau das ist für Herzogin Meghan (37) im vergangenen Jahr Realität geworden. Nachdem 2018 die Hochzeitsglocken für Prinz Harry (34) und seine Auserwählte läuteten, könnte es jetzt jeden Tag so weit sein: Ein Baby wird das Liebesglück der beiden krönen. Dass ihre Beziehung einst mit einem spontanen Blind-Date begonnen hatte, ist keine Neuigkeit. Doch jetzt sind neue Details zu ihrer schönen Love-Story öffentlich geworden. Eine Adelsexpertin packte aus und verriet, wie romantisch das ZWEITE Date der beiden war!

Nach dem ersten Treffen waren Meghan und Harry wohl so fasziniert voneinander, dass sie sich direkt erneut verabredeten. Und auch bei dem zweiten Rendezvous sollen ordentlich die Funken gesprüht haben, wie eine Kennerin des Königshauses nun in ihrem Buch Meghan and Harry: Life, Loss and Love erzählte: "Sie haben sich schnell wieder verabredet, dieses Mal im Soho House in London, wo ein weiterer ihrer gemeinsamen Freunde Markus Anderson arbeitet." Bei einer Flasche Rosé-Wein sollen sie über Stunden miteinander geredet haben. "Harry bestätigte, jemand wirklich Besonderen getroffen zu haben", offenbarte die royale Expertin.

In einem Interview mit BBC erzählten die beiden Turteltauben, dass sie sofort auf einer Wellenlänge waren: "Wir beide haben die Leidenschaft, in der Welt etwas zu verändern, es zum Guten zu verändern", verriet der Duke of Sussex. Kein Wunder, dass Harry die schöne Schauspielerin nach diesem gelungenen zweiten Date nach Afrikas zu Charity-Aktionen einlud. "Es war nur drei oder vier Wochen später, dass ich sie nach Botswana eingeladen habe. Wir haben dort zusammen unter den Sternen gecampt", plauderte Harry über ihre Lovestory aus.

