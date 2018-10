Wahrlich Liebe auf den ersten Blick: Als Prinz Harry (34) seiner Meghan Markle (37) im Mai das Jawort gab, machte er die Schauspielerin auf einen Schlag zur Herzogin. Seitdem geht das Traumpaar fleißig seinen royalen Pflichten nach und turtelt bei öffentlichen Auftritten, was das Zeug hält. Doch nicht nur die Trauung war ein modernes Märchen, auch das Kennenlernen verlief wie im Bilderbuch, wie ein Biograf nun verriet.

Der Autor Andrew Morton beschrieb das erste Aufeinandertreffen am 1. Juli 2016 gegenüber The Sun wie folgt: "Sie waren hypnotisiert voneinander, Harry war verzaubert von ihrer Schönheit, Eleganz und ihrem Scharfsinn. Sie sah in ihm den Mann, nicht den Titel." Gemeinsame Freunde hatten das Blind Date damals arrangiert. Deshalb soll die Suits-Darstellerin panisch gefragt haben, ob der Sechste in der britischen Thronfolge auch wirklich nett sei. Offensichtlich hat sie der spitzbübische Rotschopf überzeugen können.

Für viele wäre Nachwuchs das nächste Kapitel ihrer Lovestory, denn die Baby-Gerüchte wollen nicht abreißen. Das Personal im Kensington-Palast plauderte kürzlich aus, dass Meghan ihren Ernährungsplan zugunsten einer möglichen Schwangerschaft umgestellt hat.

Ben Stansall/WPA Pool/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in London, September 2018

Chris Jackson / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry

