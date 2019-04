Womit beschäftigen sich Sophia Vegas (31) und ihr Mann Daniel Charlier wohl gerade? Vor einigen Tagen hatte die Kult-Blondine via Social Media verlauten lassen, dass sie und Daniel derzeit über weiteren Nachwuchs nachdenken. Töchterchen Amanda Jaqueline soll also möglicherweise schon bald ein Geschwisterchen bekommen. Da eine solche Entscheidung wohlüberlegt sein will, ordnen die beiden ihre Gedanken offenbar gerade beim Pärchen-Urlaub in Saint-Tropez!

Auf Instagram veröffentlichte die 31-Jährige vor Kurzem eine Mini-Galerie, bestehend aus sechs Schnappschüssen: Auf zwei Bildern posiert sie mit ihrem Schatz vor einer Luxus-Jacht in Saint-Tropez, während die restlichen Aufnahmen das Paar in einer Bar zeigen. "Baby Nummer zwei?", gab die Blondine in der Bildunterschrift die Unterhaltung wieder, die sie mit ihrem Liebsten während der Date-Night geführt und offenbar mit einem edlen Tröpfchen besiegelt hatte.

Einigen Followern hingegen war bei dieser Botschaft anscheinend ganz und gar nicht zum Feiern zumute. "Sei erst mal für dein erstes Kind da! Schiebe es nicht ständig ab!", kritisierte eine Userin die Pläne des Promi-Pärchens. Ein anderer Fan nahm die beiden schließlich aber in Schutz und betonte: "Natürlich kümmern sie sich!" Schließlich hätten Sophia und Daniel zu Hause eine Nanny, die sich bestens um den Nachwuchs kümmern würde.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier im April 2019

