Am Sonntag erreicht Temptation Island den Höhepunkt! Schon seit Beginn der Show hat der vergebene Kandidat Salvatore Vassallo ein Auge auf Verführerin Anastasiya Avilova (30) geworfen. Auch auf die Annäherungsversuche des Playmates ging der Muskelprotz nur zu gerne ein. Zuletzt sollen die beiden abseits der Kameras sogar wild herumgeknutscht haben. Doch geht Salvatore in der letzten Folge des Flirt-Formats noch einen Schritt weiter? Die Vorschau verspricht jedenfalls keine besonders erfreulichen Neuigkeiten für Salvas Freundin Christina.

Der RTL-Trailer zur kommenden Folge stellt eine weitere heiße Begegnung zwischen Salvatore und Anastasiya in Aussicht. "Ich finde sie sehr attraktiv, sie findet mich sehr attraktiv. Das kann gefährlich werden", kündigt der 25-Jährige höchstpersönlich an. Wie die Vorschau weiterhin zeigt, wirft Anastasiya zeitweise sogar ein Handtuch über die Kamera – während Salvatore mit ihr im Raum ist! Ob der Essener seiner Partnerin nun endgültig untreu wird? Die anderen Frauen in der Villa scheinen jedenfalls eine einhellige Meinung zu vertreten: "Du bist genau jetzt fremdgegangen. Jetzt kannst du es nicht mehr leugnen", stellen sie den 25-Jährigen zur Rede.

Und was sagt Christina zu der ganzen Sache? "Wie kannst du dich auf solche verf*ckten N*tten einlassen?", fährt sie ihren Freund nach dem Wiedersehen an und gesteht unter Tränen: "Ich wusste, dass es so kommen wird." Könnte das bedeuten, dass Salvatore tatsächlich fremdgegangen ist? Was meint ihr? Stimmt ab!

Instagram / christinadimitriou_official "Temptation Island"-Christina

TVNOW Lisa, Lena, Ziania und Christina bei "Temptation Island"

Instagram / salvatore_officiall "Temptation Island"-Salvatore

