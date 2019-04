Diese Edel-Treter hatten für wilde Diskussionen gesorgt! Vor wenigen Tagen hatte Kim Kardashian (38) einen Schnappschuss geteilt, auf dem sie mit Töchterchen North West (5), ihrer Schwester Kourtney (39) und deren Tochter Penelope Disick (6) zu sehen ist. Die Fußbekleidung von Penelope brachte allerdings das Netz zum Kochen: Viele konnten nicht verstehen, weshalb eine Sechsjährige ausgerechnet 400-Dollar-Gucci-Schuhe tragen muss. Jetzt bekam Mama Kourtney für diese Entscheidung allerdings Rückendeckung von Wendy Williams (54)!

Die Tatsache, dass die Moderatorin sich schützend hinter ein Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans stellt, dürfte für die Reality-Familie überraschend kommen – immerhin hatte Wendy in der Vergangenheit immer wieder gegen sie geschossen. In ihrer Show stellte sie jetzt allerdings laut Hollywood Life klar: "Ich trete noch immer für dich ein, Kourtney." Den ganzen Luxus-Schuh-Hatern nahm die direkt den Wind aus den Segeln und betonte, dass so etwas an Penelopes Schule einfach normal sei: "Ihr Kind geht auf eine Schule, wo das Mädchen neben ihr die 4.000-Dollar-Schuhe trägt. Und der Junge vorne in der Klasse, der hat einen mit echten Diamanten verschönerten Rucksack." An dieser Einrichtung seien wahrscheinlich einfach viele Kids, deren wohlhabende Eltern "dummes Geld" hätten.

Wendy hatte zuletzt selbst immer wieder mit negativen Schlagzeilen zu kämpfen: Die angebliche Affäre ihres Mannes, ein Zusammenbruch und das öffentliche Geständnis, gegen die Alkoholsucht zu kämpfen, zerrten an den Nerven der Talkshowmasterin. Ein Insider betonte allerdings gegenüber dem Onlineportal, dass es ihr endlich besser gehen würde.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, North West, Kourtney Kardashian und Penelope Disick

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Splash News Wendy Williams und Kevin Hunter

