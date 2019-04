Am Donnerstag geht es um den Einzug in die Top Ten bei Germany's next Topmodel! Bisher konnten sich die Kandidatinnen auch schon bei einigen Model-Castings vorstellen und einen der begehrten Jobs ergattern. Nachwuchs-Model Vanessa hat dabei bisher die meisten Erfolge einheimsen können, während andere Mädels noch gar keinen Kunden überzeugen konnten. So auch Julia – doch liegt das an ihrem kurvigeren Körper?

Im GNTM The Talk gibt die 23-Jährige zu, dass ihr klar sei, wieso sie oft nicht gebucht werde. Im Gegensatz zu ihren Konkurrentinnen habe sie einen fraulicheren Body mit mehr Rundungen, der nicht zu jedem Konzept eines Kunden passen würde. "Bei mir ist, denke ich, auch das Problem: Dadurch, dass ich viel Oberweite habe, kann das einfach zu sexy aussehen und dann kann man es nicht wirklich als Kampagne benutzen", schildert die gelernte Krankenschwester.

Vanessa muss sich währenddessen keine Sorgen um fehlende Jobs machen. Die 22-Jährige gehört zu den Favoriten der diesjährigen Staffel. Auch Julia sieht in ihrer Mitstreiterin die nächste Topmodel-Gewinnerin. "Zum einen hat sie die Erfahrung, zum anderen hat sie einfach das Talent", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / julia.gntm.2019 Julia, Kandidatin von "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / julia.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Julia

Anzeige

Instagram / vanessa.stanat "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Vanessa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de