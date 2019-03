Die 14. Staffel von Germany's next Topmodel geht diese Woche schon in die achte Runde! Natürlich ist auch schon einiges passiert und viele Mädchen mussten die Show bereits verlassen – manche unfreiwillig – und damit auch ihren Traum aufgeben, das nächste Topmodel zu werden. Der Weg endete in der vergangenen Woche auch für Kandidatin Enisa – sie ging allerdings aus freien Stücken. Doch gibt es zu diesem Zeitpunkt schon geheime Favoritinnen unter den verbliebenen Nachwuchs-Models?

GNTM-Julia ist sich ziemlich sicher, wer in ihren Augen das Zeug dazu hat, die diesjährige Staffel zu gewinnen: "Ganz klar – Vanessa", verrät sie in ihrer Instagram-Story. Sie habe es schon oft genug gesagt, dass Vanessa für sie die Beste sei. Warum erklärte sie auch: "Zum einen hat sie die Erfahrung, zum anderem hat sie einfach das Talent." Julias Favoritin war bereits vor Beginn der Show als Model tätig, konnte aber bei GNTM bisher keinen der begehrten Jobs an Land ziehen.

Stefanie Giesinger (22), Topmodel-Gewinnerin der neunten Staffel, sieht hingegen eine ganz andere Kandidatin in diesem Jahr vorne: "Ich kann mich kaum entscheiden, wen ich am besten finde, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es Sayana", offenbart das Model nach ihrem Auftritt als Gast-Jurorin im ProSieben-Interview.

Instagram / aboutvivanessa Vanessa, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

Instagram / julia.gntm.2019 Julia, Kandidatin von "Germany's next Topmodel"

Pascal Le Segretain/Getty Images Model Stefanie Giesinger während der Berlinale 2019

