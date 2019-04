Immer wieder eckt Simone mit ihren Kontrahentinnen bei Germany's next Topmodel aneinander. Das Problem der anderen Kandidatinnen: Simi zieht ihrer Meinung nach vor der Kamera eine Show ab und zeigt sich abseits des Rampenlichts als völlig anderer Mensch. Die Staderin selbst weist diese Kritik komplett von sich. Besonders in der vergangenen Folge eskaliert die Situation zwischen den Models. Das schauten sich auch Simis Mama und Schwester an und wurden dabei richtig sauer!

Das red!-Team von ProSieben besuchte die Familie der Top-Ten-Kandidatin zu Hause und konfrontierte sie mit den Streit-Szenen um Simone. "Ich bin jetzt gerade sehr wütend. Die haben sich ein Opfer ausgesucht", schoss ihre Mama gegen die Kandidatinnen. Auch Simis Schwester Lolla konnte ihren Ärger nicht verbergen: "Es brodelt in uns. Da will man am liebsten zu ihr hinlaufen und sie in den Arm nehmen."

Die beiden waren sich darüber einig, warum so viele Models ein Problem mit der jungen Frau haben: "Das ist einfach Neid!" Den Vorwurf der Konkurrentinnen, Simone würde ihre immer mal wieder auftauchenden körperlichen Schmerzen nur vortäuschen, wies Lolla komplett von ihrer Schwester: "Es ist Quatsch, dass sie simuliert."

Instagram / simone.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Simone

Instagram / simone.gntm.2019 Simone, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

SplashNews.com GNTM-Kandidatin Simone mit Heidi Klum am Set in L.A.

