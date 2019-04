Seit Mitte März zeigen einige deutsche Promis auf dem Let's Dance-Parkett, was sie tänzerisch draufhaben. Unter den Kandidaten befindet sich Sportlerin Sabrina Mockenhaupt (38). Die groovt sich Woche für Woche mehr oder minder erfolgreich mit Profi-Tänzer Erich Klann (31) durch die Entscheidungsshows. Das erfordert hartes und vor allem zeitintensives Training, bei dem sich die zwei auch immer besser kennenlernen – die guten wie auch die schlechten Seiten! Welche skurrilen Ticks und Macken sie bereits feststellen konnten, erzählt "Team Mock'n Roll" im Promiflash-Interview!

Es ist kein Geheimnis, dass Mockis Unsicherheit ihr manchmal im Weg steht. Wenn es aber erst mal klick gemacht habe, stehe auch Dauer-Lachen auf der Tagesordnung: "Wir lachen so viel", erklärt Erich nach der dritten Live-Show. Doch nicht nur der Spaß sei etwas, das darauf hindeutet, dass Sabrina sich sicherer fühlt – sie habe noch eine andere Angewohnheit: "Dann muss die Mocki immer regelmäßig auf Toilette gehen, um ein Kapitel abzuschließen – und dann weiß ich, okay, jetzt hat sie was verdaut und jetzt können wir was Neues lernen", plaudert der Freund von Oana Nechiti (31) aus.

Vielleicht haben Erich und Mocki ja auch am Freitag während der Show ein bisschen mehr zu lachen. Bisher wollte es mit der perfekten Parkett-Performance der Langstreckenläuferin noch nicht so richtig klappen: Vergangene Woche zog sie mit ihrer Salsa gerade einmal 13 Jury-Punkte an Land.

Getty Images Sabrina Mockenhaupt und Erich Klann

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Erich Klann und Sabrina Mockenhaupt beim "Let's Dance"-Training

Getty Images Erich Klann und Sabrina Mockenhaupt bei "Let's Dance" 2019

