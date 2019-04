Die Luft bei Let's Dance wird immer dünner: Auch in Show vier musste einer der elf übrigen Promis wieder vom Parkett gefegt werden! Bevor es zur Entscheidung kam, wurde den Zuschauern aber so einiges geboten: Barbara Becker (52) überraschte mit der Bestwertung des Abends – 29 Punkte – für ihren Tango und auch Ulrike Frank (50) legte mit 28 Punkten für ihren Walzer eine Wahnsinns-Steigerung zur Vorwoche hin. Für einen anderen Kandidaten und seine Profi-Partnerin lief es nicht ganz so rund: Für Thomas Rath (52) und Kathrin Menzinger (30) ist der Traum von der "Let's Dance"-Krone geplatzt.

Da waren es nur noch zehn! Auch in der heutigen Episode mussten drei Paare um das Weiterkommen bangen: Neben Thomas mit Partnerin Kathrin gehörten auch Sabrina Mockenhaupt (38) mit Profi Erich Klann (31) und Evelyn Burdecki (30) mit Partner Evgeny Vinokurov zu den Kandidaten-Duos, für die es ganz schön eng wurde. Während Letztere kurz vor knapp dann doch noch aufatmen durften, war für den Designer Schicht im Schacht. Er musste sich von der "Let's Dance"-Familie schweren Herzens verabschieden.

Wäre es alleine nach der Jury gegangen, hätte Kerstin Ott (37) den Abgang machen müssen. Sie knackte den Negativ-Rekord und erhielt für ihren Charleston gerade einmal sieben Punkte – und damit die schlechteste Wertung der Staffel.

