Schockierende Alkohol-Beichte von Schauspieler Hardy Krüger jr. (50)! Größere Bekanntheit bei einem breiten Publikum erlangte er durch Produktionen wie "Stauffenberg" oder Das Traumschiff: Tansania. Im Juli 2011 erlitt der gelernte Koch einen schweren Schicksalsschlag – sein gerade einmal acht Monate alter Sohn verstarb am plötzlichen Kindstod. Nun erzählt Hardy, wie schlimm es in dieser Zeit um ihn bestellt war: Er habe sich fast zu Tode getrunken!

"Ich war schon tot. Sie haben mich wieder zurückgeholt", lässt der 50-Jährige im Sat.1-Frühstücksfernsehen tief blicken. Alkohol sei schon früh ein fester Bestandteil im Leben des in Afrika aufgewachsenen UNICEF-Botschafters gewesen: "In Tansania, da war das einfach gang und gäbe. Das ist einfach diese Zeit gewesen, diese Umgebung, da war das völlig normal." Nach dem Verlust seines Kindes habe er schließlich die Kontrolle über seinen Alkohol-Konsum verloren: "Dann passieren eben im Laufe der Zeit so Dinge im Leben, die nicht so schön sind – und auf einmal wird alles, was so spannend und wirklich aufregend war, total trivial und bedeutungslos. Bloß der Alkohol bleibt."

Inzwischen habe Hardy zwei Entzüge hinter sich und wolle nun seine Erfahrung nutzen, um anderen Betroffenen zu helfen. Mittlerweile sei der Sohn von Film-Legende Hardy Krüger (91) seit vier Jahren trocken – er könne sogar seiner Frau eine Weinflasche öffnen: "Das ist gar kein Problem."

Instagram / hardykruegerjr Hardy Krüger jr. und Alice Rößler auf dem Filmfest München 2018

Getty Images Hardy Krüger jr. in Wien

Sean Gallup/Getty Images Hardy Krüger jr. mit seiner damaligen Frau Katrin bei der "True Grit"-Premiere 2011

