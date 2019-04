In den Neunzigern verdrehte ihm ein "Mysterious Girl" den Kopf, heute hat er seine Traumfrau gefunden! Für Peter Andre (46) läuft es beruflich wie am Schnürchen: Für seine Rolle als Heroinsüchtiger im Film "The Inheritance" wurde er für das North Hollywood-Filmfestival als bester Schauspieler nominiert. Nun hat er seinen Social-Media-Account genutzt, um der Verantwortlichen für seinen Erfolg mit süßen Worten zu danken: seine Ehefrau Emily MacDonagh.

"Zum ersten Mal seit 45 Jahren laufen die Dinge für mich in Amerika unglaublich gut", heißt es in dem Instagram-Post. In der süßen Liebeserklärung schreibt der 90er-Schönling, dass Emily in der ganzen Zeit sein “Fels in der Brandung” gewesen sei. "Ich schreibe es hier, damit jeder weiß, was für eine Legende du bist", schwärmt der Musiker. Dazu postete er ein Foto, auf dem das Ehepaar Seite an Seite zu sehen ist. Peter und Emily haben zwei gemeinsame Kinder: Die fünfjährige Amelia und den zweijährigen Theodore.

Der 45-Jährige wurde 1995 mit dem Hit "Mysterious Girl" zum Superstar. Musikalisch konnte er anschließend jedoch nicht mehr an den Erfolg des Ohrwurms anknüpfen. 2004 lernte er während seiner Teilnahme an der britischen Dschungelcamp-Variante "I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!" Katie Price (40) kennen, die er im darauffolgenden Jahr heiratete. Aus der vierjährigen Ehe gingen zwei Kinder hervor. Seit 2012 ist er mit seiner Emily liiert.

Getty Images Peter Andre im Heart Radio Studio im Februar 2016

Getty Images Emily MacDonagh und Peter Andre im Mai 2017

Mark Kaye / WENN.com Peter Andre im Arighi Bianchi Store im März 2019

