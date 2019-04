Die Geburt des royalen Babys von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) wird weltweit mit Spannung erwartet. Auch der werdende Großvater, Thomas Markle (74), kann es kaum erwarten, dass sein Enkelkind das Licht der Welt erblickt. Selbst, wenn er momentan keinen Kontakt zu seiner Tochter hat. Nun wird bekannt: Thomas, der in der mexikanischen Stadt Rosarito lebt, hat eine eher ungewöhnliche Geschenkidee für seinen Nachfahren.

Einer von Thomas' Freunden erklärte gegenüber Express: "Er ist überglücklich, dass seine Tochter ihr erstes Kind später in diesem Monat erwartet. Er schaut in Babygeschäften nach einem passenden Geschenk, dass er ihr schicken kann." Und da scheint er schon eine großartige Idee zu haben: "Er hat herumgewitzelt, dass das Baby wahrscheinlich mit teuren Babysachen von Tiffany überschüttet wird und mittendrin ein kleines 'Welcome to Tijuana'-T-Shirt von ihm."

Außerdem habe er selbstverständlich vor, auf die Geburt des Babys anzustoßen: "Er plant, ein paar Bier in einer nahegelegenen Bar zu trinken, wenn er oder sie geboren ist." Eine Einladung zur Geburt wird es für den baldigen Opa vermutlich nicht geben – seit der Hochzeit von Meghan und ihrem Prinzen Harry herrsche Funkstille. Wiederholt hatte er Meghan und die königliche Familie mit öffentlichen Aussagen in der Zwischenzeit vor den Kopf gestoßen.

WENN.com Herzogin Meghan in Marokko

John Rainford / WENN Prinz Harry und Herzogin Meghan in Marokko im Februar 2019

Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

