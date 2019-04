Es war eine ganz besondere Premiere für Daniela Büchner (41): Nach dem Tod ihres geliebten Ehemanns Jens (✝49) wagte sich die Goodbye Deutschland-Bekanntheit am Donerstag erstmals wieder auf einen roten Teppich – und hatte bei dem Event in Berlin Tochter Jada mit im Gepäck. Bei der "The Band"-Musicalpremiere zeigte sich das Duo nach der schweren Trauerzeit gemeinsam strahlend vor Fotografen und Presse. Dabei wirkten die zwei ziemlich aufgeregt, doch Jada stand ihrer Mutter tatkräftig bei!

Die beiden hätten in der Nacht zuvor kaum schlafen können, verriet Danni auf dem roten Teppich gegenüber Promiflash. Die Premiere und das Blitzlichtgewitter seien für ihre Tochter sehr beeindruckend – doch die 14-Jährige stellte sich dem Trubel problemlos. "Ich freue mich, was mit Mama zu machen und wir halten auch immer zusammen. Ich finde, es ist einfach aufregend, mal mit Mama ganz allein irgendwohin zu fahren", schilderte Jada ihre Gefühlslage.

Während die beiden den Abend in Deutschland genossen, hüteten Danielas Kinder Joelina und Volkan auf Mallorca mit einer Nanny die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani. "Meine Kinder sind mein wichtiger Halt, wie man auch immer bei 'Goodbye Deutschland' sieht. Uns gab es immer nur im 7er-Pack, jetzt sind wir nur noch 'zu sechst', aber trotzdem zu siebt, und das ist die größte Stütze bei uns", sagte die 41-Jährige und unterstrich so, dass ihr Mann für sie auch nach seinem Tod noch allgegenwärtig ist.

P.Hoffmann/WENN.com Jada Karabas und Daniela Büchner auf der "The Band – Das Musical"-Premiere

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Büchner (r.) mit Tochter Jada im April 2019 in Berlin

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner (zweite von links) mit ihren Kindern Volkan, Jada und Joelina

ActionPress/Chris Emil Janßen Jens und Daniela Büchner im Mai 2018



