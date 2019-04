Frogmore Cottage nahe Windsor ist das neue Zuhause von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34). Wo früher Angestellte des königlichen Haushalts wohnten, haben die beiden Eheleute nun ihr Familiennest gebaut. Das Haus mit den zehn Schlafzimmern wurde dabei aufwendig renoviert. Doch nun werden Gerüchte laut, dass eine prominente Freundin von Meghan der Herzogin bei der Innenausstattung mit Rat und Tat zur Seite stand.

Die Rede ist von Victoria Beckham (44), die auch zu der königlichen Hochzeit eingeladen war. Eigentlich war bis zuletzt gemunkelt worden, Designerin Vicky Charles, die schon die Innenausstattungen des berühmten Soho House designte, habe dem Cottage des königlichen Paares einen neuen Look verpasst. Doch tatsächlich hat Angaben des Mirrors zufolge nicht Miss Charles, sondern Ex-Spice Girl Posh Meghan gute Tipps gegeben. Eine dem Paar nahestehende Quelle verriet: "Sie hat mit Victoria Beckham viel über ihre Design-Ideen gesprochen. Die Leute dachten, Vicky Charles wäre engagiert worden, aber tatsächlich ist das nicht der Fall, es war die falsche Victoria." Angaben des Insiders zufolge wollen Harry und Meghan Frogmore Cottage so heimelig wie möglich machen.

Meghan habe viele Poster aus ihrer Wohnung in Toronto mitgebracht, wo sie über mehrere Jahre hinweg die Fernsehserie Suits gedreht hatte. "Sie hat viele Erinnerungen an ihr Heim dort und möchte einige von ihnen in ihre neue Wohnung bringen."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im März 2019

Getty Images Victoria Beckham bei dem People's Choice Awards 2018

Getty Images Herzogin Meghan im März 2019 in London

