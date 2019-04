Multi-Tasking gehört anscheinend zu ihren Stärken! Nazan Eckes (42) ist einer der elf Promis, der aktuell noch Chancen auf den Titel "Dancing Star 2019" hat. Woche für Woche legt die Moderatorin eine flotte Sohle mit Profitänzer Christian Polanc (40) aufs Let's Dance-Parkett. Das erfordert allerdings auch intensives Training, das ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Eine Berufspause nimmt sie sich nicht – und zu Hause warten noch zwei Söhnchen auf die schöne Brünette. Familie, Beruf und "Let's Dance" – gegenüber Promiflash erzählt Nazan, wie sie das alles miteinander vereint!

"Wir haben ja feststehende Trainingszeiten und das hilft mir enorm, meinen Tag zu organisieren. Wichtig ist, mit Kindern einfach eine gewisse Struktur zu haben", erklärt Nazan im Interview nach der dritten Show. Dennoch habe sie das Gefühl, dass die Sendungs-Teilnahme nach und nach mehr Platz in ihrem Leben einnimmt: "Also, ich nehme das Ganze schon mit nach Hause, aber bisher wirkt sich das auch auf alle positiv aus. Also, ich bin weniger da, aber die Zeit, die ich da bin, bin ich einfach besser gelaunt."

Die gute Laune und den Spaß am Tanzen sieht man der 42-Jährigen auch immer mehr auf der Fläche an. In der vergangenen Woche sammelte Nazan immerhin 20 Punkte und platzierte sich damit im Mittelfeld. Joachim Llambi (54) sah sogar noch deutlich mehr Potenzial: "Du kannst mehr und ich möchte mal, dass du das raushaust", lautete sein Urteil.

WENN.com Nazan Eckes bei der "Ein Herz für Kinder"-Charity-Gala

Getty Images Christian Polanc und Nazan Eckes

Getty Images Christian Polanc und Nazan Eckes

