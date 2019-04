Nazan Eckes (42) ist bei Let's Dance motiviert bis in die Haarspitzen! Die Moderatorin nimmt in diesem Jahr an dem beliebten Tanzwettbewerb teil und steckt sich regelmäßig sehr ehrgeizige Ziele. So auch in dieser Woche, in der sie zusammen mit ihrem Profitänzer Christian Polanc (40) einen anspruchsvollen Quickstep aufs Parkett legte. Bei der Jury kam ihre Leistung ganz gut an, aber Nazan sieht sich noch nicht am Ende ihre Reise angekommen.

Im Gespräch mit Promiflash direkt nach der Show erklärte die Kölnerin: "Man erreicht immer nur Teilziele. Zumindest ist es bei mir so, dass ich nicht schaffe, alles auf einmal umzusetzen. Mal klappt es mit der Haltung, dann klappt es wieder mit den Füßen." Doch davon lässt sich die 42-Jährige nicht irritieren. Schließlich fliegt in jeder Folge eines der Paare und da will sie sich keine Blöße geben. "Das macht auf der einen Seite Angst und auf der anderen Seite spornt es natürlich auch an, noch mehr Gas zu geben", gab sie sich kämpferisch.

Trotz solider 20 Punkte wollten die Juroren noch mehr von dem TV-Gesicht sehen. "Du kannst mehr und ich möchte mal, dass du das raushaust. Ich möchte, dass du gut tanzt. Es sind nur so kleine Stellschrauben, die dir helfen werden", merkte Joachim Llambi (54) an und gab ihr lediglich vier Punkte.

Getty Images Nazan Eckes und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Getty Images Christian Polanc und Nazan Eckes

Getty Images Joachim Llambi im "Let's Dance"-Finale 2018

