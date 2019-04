Kann bald die ganze Welt ihre Hochzeitsbilder sehen? Am 23. Dezember vergangenen Jahres gaben sich Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) im kleinsten Kreis das Jawort. Von der romantischen Trauung eilten die Sängerin und der Schauspieler bewusst nur ganz wenige Schnappschüsse im Netz. Bei der Zeremonie war auch Liams Bruder Chris Hemsworth (35) dabei, der mit seiner alten Filmkamera selbst Bilder schoss. Genau diese Pics landeten aber bei einer schwedischen Touristin!

Der Schauspieler habe die insgesamt 216 Aufnahmen in einem Fotoladen in seiner Heimat Australien entwickeln lassen, wie er im Interview mit This Morning ausplauderte. Aber die entwickelten Bilder seien irrtümlich an Elvira Nordström geschickt worden. Die Schwedin teilte das bei Instagram und verlinkte den Thor-Star: “Hey Chris Hemsworth. Ich habe deine Fotos von der Hochzeit, falls du sie haben willst.” Der Hollywood-Hottie bekam Wind davon und rief Elvira kurzerhand an: “Sie hätte nicht freundlicher sein können. Sie sind in Sicherheit. Das war eine große Erleichterung. Es hätte auch anders verlaufen können.” Die Touristin hätte aber nie vorgehabt, die Pics weiterzureichen.

Das ganze Foto-Drama sorgte auch bei Elvira für Herzrasen – und zwar wegen des Anrufs des berühmten Avengers-Darstellers. Chris sei unfassbar dankbar gewesen und habe das auch mehrfach gesagt, wie sie gegenüber MailOnline betonte: “Es war völlig unwirklich, seine Stimme zu hören, als ich ans Telefon ging und man konnte wirklich hören, dass er meinte, was er sagte.”

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus nach ihrer Trauung im Dezember 2018

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

Instagram / mileycyrus Liam Hemswoth und Miley Cyrus

