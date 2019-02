Ende Dezember war es so weit: Liam Hemsworth (29) und Miley Cyrus (26) schlossen nach zehn Jahren On-Off-Beziehung den Bund der Ehe. Geheiratet wurde in engstem Kreis, so privat wie nur möglich. Nun hat der "Tribute von Panem"-Star doch noch ein paar Worte über sein Glück mit Miley und den Tag ihrer Eheschließung fallen lassen – und dabei auch den Grund für die späte Hochzeit verraten.

Bei Sunday Today auf NBC berichtet Liam, sie hätten in den vergangenen zehn Jahren so viel gemeinsam erlebt, dass er es nun einfach gefühlt habe: "Es war Zeit." Über den großen Tag seiner Hochzeit offenbart er: "Es war ein ganz besonderer Tag. So ziemlich nur im engsten Kreis der Familie", und fügt hinzu: "Ich fühle mich wirklich gut und bin überglücklich, mit so einem großartigen Menschen zusammen zu sein." Liam betont, Miley und er würden versuchen, alles so privat wie möglich zu halten.

"Viele Dinge kann man natürlich nicht kontrollieren, aber wir versuchen, uns nicht auch noch von den Dingen verrückt machen zu lassen, die vielleicht über uns erzählt werden", so der Schauspieler. Liam ergänzt, er habe in seinem Leben laut Medienberichten zuvor schon tausende Male angeblich geheiratet, was jedoch gar nicht stimmte. Darum haben auch diesmal viele Freunde gezweifelt, doch nun kann es der 29-Jährige endlich bestätigen: Er und Miley sind ein Ehepaar.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Anzeige

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de