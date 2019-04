Bei Temptation Island geht es heiß zur Sache! Zwischen Salvatore Vassallo und Verführerin Anastasiya Avilova (30) knistert es bereits seit Beginn der Staffel gewaltig. Um dem Playmate ohne Videobeweise näherkommen zu können, verschwand der vergebene Muskelmann mit ihr zuletzt sogar in einem Winkel der Villa, der von den Kameras nicht eingefangen wurde. Tatsächlich soll Salva die unbeobachtete Ecke bereits vorab ausgekundschaftet haben – eindeutige Schmatzgeräusche ließen ihre wilde Knutscherei letztendlich aber trotzdem auffliegen. Doch war Anastasiya ins Salvas besondere Platzwahl eingeweiht?

"Also ich wusste das gar nicht. Ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass er das schon vorher gesucht hat", offenbarte das Model jetzt im Promiflash-Interview. Auch dass Salva den anderen Villa-Bewohnern von seinen Verstecken erzählt hat, sei für sie eine absolute Überraschung gewesen. "In diesem Moment dachte ich mir auch: 'Was macht er?'", schilderte sie die Fremdgeh-Situation. Schlussendlich habe sie aber einfach mitgemacht.

Das Feuer zwischen den beiden ist aber offenbar auch nach dieser Begegnung noch längst nicht erloschen, wie die Vorschau zum großen Show-Finale andeutet. "Ich finde sie sehr attraktiv, sie findet mich sehr attraktiv. Das kann gefährlich werden", kündigte der Essener im Trailer an. Ob die zwei am Ende tatsächlich noch miteinander im Bett landen werden?

Instagram / nasia_a TV-Gesicht Anastasiya Avilova

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo

Instagram / nasia_a TV-Gesicht Anastasiya Avilova

