Der Wille ist da! Seit 2011 schlüpft Chris Hemsworth (35) regelmäßig in die Rolle des hammerschwingenden Halbgottes Thor, der im Marvel Universum ordentlich mitmischt. Demnächst ist er auch wieder mit Avengers: Endgame am Start und die Fans sind schon mehr als gespannt, wie es mit den Superhelden weiter – oder zu Ende – gehen wird. Ohne zu verraten wie es ausgeht, erklärte Chris nun jedoch, dass er Thor auch weiterhin gerne spielen würde.

In Ellen DeGeneres (61)' Talkshow offenbarte der 35-jährige Australier, dass er gar nicht wisse, ob sein Charakter den nächsten Film überhaupt überlebt. Doch eines scheint auf jeden Fall festzustehen: Der Wille, den nordischen Halbgott erneut zu verkörpern, wäre bei ihm da. "Wer weiß, was auf uns alle wartet und für mich persönlich war es der größte Spaß, den ich jemals hatte", so Chris und fügte bekräftigend hinzu: "Und ich würde liebend gern noch weitermachen, wenn sie es nur wollen."

Wie "Endgame" denn nun endet, wisse er allerdings wirklich nicht, beteuerte der Hollywood-Star in der Sendung. Denn der Film sei gemeinsam mit "Infinity War" innerhalb von acht Monaten gedreht worden – inklusive immer wieder geänderter Drehbücher und in nicht chronologischer Reihenfolge. Den fertigen Film habe Chris selbst noch gar nicht gesehen.

Paul Hennessy/Splash News Chris Hemsworth als Thor

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

