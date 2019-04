Die Spice Girls stehen nicht nur für geballte Frauenpower. Sie befürworten generell die Liebe – ganz unabhängig von ihrem Geschlecht. Deshalb bekommen sie auch enormen Zuspruch aus der LGBTQ-Szene. Und dafür geben sie ihren Fans auch etwas zurück. Ein Beispiel dafür: Um die Personen nicht vor den Kopf zu stoßen, die Beziehungsformen fernab der Heterosexualität leben, haben sie sogar einen Songtext geändert!

Im Gespräch mit der Gay Times erzählt Emma Bunton (43), die bald wieder als Baby Spice in Irland und Großbritannien auf der Bühne stehen wird, warum sie eine Zeile im Song "2 Become 1" nach der Albumveröffentlichung geändert haben: "Wir hatten das Gefühl, dass es inklusiver sein musste." Es handelt sich dabei um zwei Zeilen in der zweiten Strophe: "Any deal that we endeavour / boys and girls feel good together" (Jeden Deal, den wir anstreben / Jungs und Mädchen fühlen sich gut zusammen). Sie formulierten den Text allgemeiner: "Once again if we endeavour / love will bring us back together" (Wenn wir uns noch einmal bemühen, wird uns die Liebe wieder zusammenbringen).

Die Strophe ist im offiziellen Musikvideo zu sehen, auch auf der Bühne performen sie das Lied mit dem angepassten Text. Vielleicht haben sie es auch bei der kommenden Tour im Programm, die am 24. Mai in Dublin beginnt.

WENN / Chris Connor Melanie Chisholm, Emma Bunton, Geri Halliwell, Vicotria Beckham und Melanie Brown

Anzeige

John Phillips/John Phillips/Getty Images Emma Bunton bei den Global Awards 2018

Anzeige

Stuart Wilson/Getty Images Mel B., Geri Horner, Emma Bunton und Mel C. von den Spice Girls 2012 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de